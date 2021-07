EssilorLuxottica, ricavi e margini in aumento. Migliorato l'outlook 2021

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha registrato unpari a 4.709 milioni di euro, in crescita del 9,2% rispetto al secondo trimestre del 2019 a cambi costanti. Il Nord America è cresciuto del 16,4%, l'EMEA del 3,8% e l'America Latina del 2%, mentre l'Asia-Pacifico ha visto una contrazione del 3,5%. Il fatturato dei primi sei mesi ha toccato i 8.768 milioni di euro (+5,7% sul 2019), l'adjusted ha raggiunto i 1.622 milioni di euro (con un margine sul fatturato del 18,5% e un incremento del 16,4% a cambi costanti) e l'adjusted è stato di 1.117 milioni di euro.Laè stata pari a 1.211 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno. L'si attesta a fine periodo a 1.945 milioni di euro, quasi interamente rappresentato da debiti per leasing, a fronte di debiti finanziari e disponibilità di liquidità sostanzialmente equivalenti. L'è cresciuto del 66% a cambi costanti nel secondo trimestre, raggiungendo il 9% del fatturato totale del gruppo italo-francese."Nonostante le sfide della pandemia ancora in corso, nel primo semestre abbiamo ottenuto ancora una volta dei solidi risultati", hanno affermato l'AD Francesco Milleri e il vice AD Paul du Saillant. "Nel secondo trimestre, abbiamo scritto alcune pagine importanti della storia di EssilorLuxottica - hanno aggiunto - abbiamo, continuando ad espandere la nostra presenza retail in Europa grazie al completamento dell'acquisizione di GrandVision".EssilorLuxottica prevede che il fatturato dell'intero anno cresca circa a media singola cifra rispetto al 2019 a cambi costanti, con l'utile operativo adjusted in percentuale del fatturato superiore al 2019 a cambi costanti. Ilrappresenta undei target presentati con i risultati del primo trimestre, che indicavano fatturato e margine operativo adjusted almeno sui livelli del 2019. I target si riferiscono al perimetro di EssilorLuxottica, escludendo GrandVision che verrà consolidata dal 1° luglio 2021.