Weekend con temperature da bollino rosso

(Teleborsa) - Si prospetta unin molte città italiane, che registreranno temperature da bollino rosso superiori ai 40°C nell'arco del weekend.Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, che monitorala situazione die 27 principali centri urbani, saranno sei le città dasabato 31 luglio: Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste. Domenica 1° agosto si aggiungeranno a queste sei anche Bari e Catania.invece per Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma, Viterbo.L'ondata di calura non s fermerà con il weekend. Sono attese, a causa dell'anticiclone africano, con punte fino a 47°C in Campania e 46°C in Puglia e Sicilia.