Giappone, PMI manifatturiero si rafforza a luglio

(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone migliora a luglio. L'indice PMI manifatturiero Jibun Bank, pubblicato da Markit, indica un valore di 53 punti, in rialzo rispetto ai 52,4 punti di giugno.L'indicatore si raffrorza così sopra la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita economica.I dati - sottolinea l'economista Usamah Bhatti - evidenziano che il ritmo di espansione del manifatturiero ha accelerato perché le imprese hanno registrato una crescita più forte sia dell'output che dei nuovi ordini. "I produttori giapponesi di mkostrano confidenti sulla possibilità che la produzione aumenti nei prossimi 12 mesi che i vaccini per il Covid aiutino a porre fine alla pandemia e ridurre le pressioni sulle catene di approvvigionamento, aumentando la domanda in tutto il settore manufatturiero".