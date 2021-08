Positiva la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. I principali listini azionari europei vengono sostenuti dalle trimestrali sopra le attese, ma sullo sfondo restano i timori per una ripresa messa in pericolo dalla diffusione delle varianti del Covid-19.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,183. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.809,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 67,77 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +108 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,53%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,52%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,32%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.106 punti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,24%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,76%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,23%.Buona performance per, che cresce dell'1,11%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,05%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,16%),(+2,49%),(+2,40%) e(+2,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.