Effetto conti sulle banche: denaro su BPER e Banco BPM

(Teleborsa) - I conti generalmente positivi delle banche alla fine del primo semestre premiano il settore in Borsa, consentendo al relativo indice FTSE Itala All-Share Banks di mettere a segno una performance positiva di +1,34%.Al top fra i titoli a più ampia capitalizzazione, che mette a segno un rialzo del 5%, dopo aver annunciato una crescita dell'utile a 518,8 milioni di euro alla fine del primo semestre.Tiene dietro, che avanza del 4,55%, dopo aver chiuso il semestre con un utile adjusted a 382 milioni (+197,5%) ed aver riportato una crescita dei proventi operativi del 18,8%.Anchefa piuttosto bene in Borsa (+2,66%) dopo aver annunciato stamattina un utile netto consolidato di 652 milioni di euro e la distribuzione di un dividendo di 0,28 euro.Fra le banche a minore capitalizzazione di mette in luce(+3,77%), che ha annunciato una forte crescita dell'utile netto a 136,7 milioni di euro, rispetto ai 14,4 milioni precedenti, e del margine di intermediazione del 35,5% a 505,3 milioni di euro.