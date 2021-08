EdiliziAcrobatica, a luglio sottoscritti contratti per 17,6 milioni di euro

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -- società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sull'AIM Italia - ha registrato undel 348%, pari a 17,596 milioni di euro, rispetto a luglio 2020, quando si attestò a 3,929 milioni di euro. Guardando ai primi sette mesi dell'anno, il valore dei contratti sottoscritti si è assestato oltre i 72 milioni di euro, in crescita del 300% rispetto ai 18 milioni di euro del 2020."Ancora una volta chiudiamo un mese con una crescita a tripla cifra - ha commentato Riccardo Iovino CEO e fondatore - confermando quell'andamento che caratterizza il nostro modello di business e che ci consente diverso obiettivi ancor più sfidanti che in passato".La capogruppo EdiliziAcrobatica S.p.A. ha raggiunto in Italia (al 31 luglio 2021) un totale di 935 collaboratori rispetto ai 664 registrati al 31 luglio 2020. Considerando anche la controllata francese EdiliziAcrobatica France Sas e le attività in franchising, il gruppo ha raggiunto complessivamente unpari a 1.223 unità.