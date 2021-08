Cybersecurity, NortonLifeLock acquista Avast per oltre 8 miliardi di dollari

NortonLifeLock

Avast

(Teleborsa) -- azienda statunitense attiva nella produzione di software destinati alla sicurezza informatica - ha raggiunto un- società di antivirus con sede a Praga - con una transazione che valuta la società acquisita. I CdA delle due società ritengono che la fusione "abbia unaconvincente e rappresenti un'interessante opportunità per creare una nuova azienda di sicurezza informatica dei consumatori leader del settore, sfruttando i marchi consolidati, la tecnologia e l'innovazione di entrambi i gruppi".Gli azionisti di Avast hanno: ricevere 2,37 dollari in contanti e 0,19 azioni NortonLifeLock per ogni azione Avast o 7,61 dollari in contanti e 0,03 azioni NortonLifeLock per ogni azione Avast. La valutazione si basa sul prezzo di chiusura delle azioni NortonLifeLock di 27,20 dollari il 13 luglio 2021 (l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'inizio delle speculazioni in relazione alla fusione)."Questa transazione è un enorme passo avanti per la sicurezza informatica dei consumatori e alla fine ci consentirà di realizzare la nostra visione di proteggere e consentire alle persone di vivere la propria vita digitale in sicurezza - ha affermato Vincent Pilette, amministratore delegato di NortonLifeLock - Con questa combinazione, possiamo rafforzare la nostra piattaforma di Cyber ??Safety e renderla disponibile a".Dopo il completamento della transazione, il CEO di NortonLifeLock, Vincent Pilette, rimarrà CEO, il CFO di NortonLifeLock, Natalie Derse, rimarrà CFO e il CEO di Avast, Ondrej Vlcek, dovrebbe unirsi a NortonLifeLock come presidente e diventare membro del consiglio di amministrazione di NortonLifeLock. La nuova società avrà unaa Praga, Repubblica Ceca, e Tempe, Arizona (USA), e avrà una presenza significativa nella Repubblica Ceca. La società combinata sarà