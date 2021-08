Italia, inflazione luglio rivista al rialzo: +0,5% mese +1,9% anno

(Teleborsa) - Nel mese di luglio, l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello, contro il +0,1% del mese precedente e il +0,3% della stima preliminare. L'aumento dell'inflazionesi attesta all', dal +1,3% del mese precedente e dal +1,8% della stima preliminare.L'accelerazione tendenziale dell'inflazione - sottolinea l'Istituto nazionale di statistica - si deve prevalentemente a quella dei prezzi dei(da +14,1% di giugno a +18,6%) e in particolare di quelli dellache registrano a luglio un'impennata della crescita (da +16,9% a +34,2%), mentre i prezzi della componente non regolamentata rallentano (da +12,8% a +11,2%). Contribuiscono all'accelerazione, seppur in misura minore, i prezzi degli(da -0,4% a +0,2%), quelli degli Alimentari non lavorati (da -1,1% a -0,2%), i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1% a +1,3%) e la minore flessione di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da -1,4% a -0,2%).L', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano rispettivamente a +0,6% e a +0,4% (entrambe da +0,3% di giugno).L'aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto principalmente alla crescita dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (+11,3%), cui si aggiunge quella dei Servizi relativi ai trasporti (+1,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,8%); in calo i prezzi degli Alimentari non lavorati (-1,6%). L'per il 2021 è pari a +1,6% per l’indice generale e a +0,8% per la componente di fondo.L'(IPCA) registra una diminuzione dell'1% su base mensile, a causa deidi cui il NIC non tiene conto, e un aumento dell'1% su base annua (da +1,3% di giugno); la stima preliminare era +0,9%. Il rallentamento dell’IPCA (diversamente dal NIC che accelera) si deve ai prezzi di Abbigliamento e calzature che su base annua registrano un'inversione di tendenza da +0,6% a -12,1% a causa del calo congiunturale (-18,2%) molto più ampio di quello di luglio 2020 (-6,4%), quando l'avvio dei saldi fu posticipato al primo agosto nella maggior parte delle regioni.