Punta al rialzo la performance dei mercati europei

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sul fronte economico, ladi giugno si è assestata in surplus per 5,68 miliardi di euro, mentre è diminuita per il secondo mese consecutivo laa giugno.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,174. Lieve aumento dell', che sale a 1.755,5 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 69,36 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,65% a quota +106 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,56%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,24%, poco mosso, che mostra un -0,14%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,15%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,20%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 29.080 punti.Pressoché invariato il(+0,01%); come pure, sui livelli della vigilia il(-0,17%).di Milano, troviamo(+1,32%),(+0,99%),(+0,78%) e(+0,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,76%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+3,05%),(+2,68%),(+2,07%) e(+1,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,08%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,07%.