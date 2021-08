Reddit, nuovo round di finanziamento: punta a valutazione da 10 miliardi

(Teleborsa) - Reddit - popolare social news aggregator, ovvero un misto tra piattaforma di discussione e distributore di link - stadi dollari in un nuovo finanziamento di serie F guidato da Fidelity Management and Research Company e altri investitori esistenti. Ciò darà alla società statunitense unadi dollari. A febbraio Reddit aveva raccolto 250 milioni di dollari in un finanziamento di serie E.La società ha detto di stare facendo "per far crescere Reddit", "inclusa l'espansione a livello internazionale, innovando nuovi modi per promuovere la nostra comunità e rafforzando le nostre offerte e capacità pubblicitarie". Con 52 milioni di utenti giornalieri attivi, Reddit è stata al centro dellache ha interessato i mercati finanziari nei primi due mesi del 2021: migliaia di piccoli investitori cercavano consigli e organizzavano operazioni finanziarie nel subreddit WallStreetBets.