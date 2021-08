Banca Popolare del Frusinate, risultato netto 1° semestre a 5,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca Popolare del Frusinate chiude il primo semestre del 2021 con una, continuando "il proprio percorso di crescita in maniera equilibrata registrando un costante incremento delle masse nonostante il contesto fortemente competitivo e il perdurare della criticità del quadro congiunturale", si legge in una nota. L'aggregato della raccolta indiretta segna un +15,83%.Glieconomici netti a clientela sono in aumento del 7,79%, isono pari al 3,76% degli impieghi, mentre le sofferenze nette ammontano all'1,02% degli impieghi. Ilsi attesta a 17,1 milioni di euro, in crescita del 19,87% rispetto al primo semestre del 2020.Ilammonta a 5,587 milioni di euro, in aumento di 2,9 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con rettifiche di valore nette per rischio credito pari a 2,4 milioni di euro. Isono al 17,99%.