Wall Street, i temi ricorrenti delle trimestrali: pressioni sui costi, ESG e cash

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Sono stati i timori per le pressioni dei costi sui margini, le iniziative ESG e gli alti livelli di liquidità i tredelle società che fanno parte dell'S&P 500, ovvero l'indice azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. Ad affermarlo è una nuova ricerca dibasata sulle call con gli analisti delle società che finora hanno rilasciato i risultati finanziari per il secondo trimestre (457 all'11 agosto).I tre mesi a giugno sono stati positivi per la grande maggioranza delle società. Di quelle che hanno diffuso i conti,(contro una media di lungo termine del 48%) e(la media di lungo termine è del 6%). Goldman Sachs prevede ora una crescita dell'utile per azione del 45% e del 2%, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022, sulla base di prospettive di ricavi e margini più elevati.La carenza di manodopera, le interruzioni della catena di approvvigionamento, i prezzi più elevati delle materie prime e la recente debolezza del dollaro hanno contribuito al picco del(che dà un'approssimazione sulla misura dell'inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve) di giugno al 3,54% anno/anno e dell'indice dei prezzi al consumo al 4,45% anno/anno. "Di conseguenza - si legge nella ricerca - i dirigenti hanno discusso ampiamente delle prospettive di inflazione e dei margini durante le call sugli utili di questo trimestre. In effetti,nelle trascrizioni degli utili dell'S&P 500 in questo trimestre ha raggiunto un". La maggior parte delle aziende sta proteggendo i margini trasferendo gli aumenti dei prezzi ai consumatori, mentre alcuni si stanno concentrando sulla gestione dei costi.Negli ultimi mesi, i fornitori di dati ESG hanno notato une di dati che quantificano il rischio fisico del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, Goldman Sachs evidenzia che le aziende hannodelle loro operazioni. La maggior parte dei piani prevede una data obiettivo per il raggiungimento di emissioni nette pari a zero, più comunemente il 2050.Il terzo tema che ha dominato le call sulle trimestrali del secondo trimestre è il fatto chegrazie al miglioramento dei profitti aziendali, nonché all'emissione di debito e azioni. I rapporti tra cash e asset sono vicini a livelli record e ciò permette flessibilità nell'utilizzo del contante da parte del management. Le aziende stanno quindi(tramite capex, ricerca e sviluppo, fusioni e acquisizioni)(attraverso dividendi e riacquisti). In misura minore, alcune società stanno cogliendo l'opportunità di ridurre la leva finanziaria.