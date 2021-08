WeWork, perdita da 888 milioni di dollari nel 2° trimestre

BowX Acquisition Corp

(Teleborsa) - WeWork - società che fornisce spazi di lavoro condivisi per startup, imprese e freelance - ha registratopari a 593,48 milioni di dollari nel secondo trimestre, in calo del 32,7% rispetto a un anno fa e leggermente diminuite dai 598 milioni del primo trimestre, ma la società ha affermato che le entrate sono aumentate in modo sequenziale ogni mese nel secondo trimestre. L'rettificato è stato negativo per 449 milioni di dollari, in linea con il trimestre e l'anno precedente. Laè stata negativa per 888,85 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 863,83 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente e ai 2,06 miliardi nel primo trimestre."Ladurante il trimestre ed è proseguita costantemente fino a luglio, offrendo un forte impulso alle vendite che guiderà l'occupazione e la crescita dei ricavi - ha commentato il CEO Sandeep Mathrani - L'ampio spettro di soluzioni flessibili di WeWork ha reso la nostra proposta di valore più evidente che mai e siamo ben posizionati per fornire alle aziende di tutto il mondo la flessibilità necessaria per adattarsi alle mutevoli esigenze del lavoro ibrido".Negli scorsi mesi la società ha annunciato che, in un'operazione che la valuterà circa 9 miliardi di dollari. Questo è il secondo tentativo di sbarco a Wall Street, dopo il fallimento del 2019 che fece sprofondare la sua valutazione e porto a una pesante ristrutturazione e al cambio del management (con l'allontanamento del co-fondatore e CEO Adam Neumann).