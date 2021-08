Giù Tokyo insieme al resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, dietro la debolezza di Wall Street in seguito alle indicazioni giunte dai verbali della Federal Reserve circa il ridimensionamento del maxi-programma del piano di acquisto titoli a partire dai prossimi mesi.L'indice giapponeselima lo 0,67%, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 14.454 punti.In rosso(-1,44%); con analoga direzione, depresso(-1,59%).Chiusa la borsa di; poco sotto la parità(-0,43%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,07%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,17%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,24%.Il rendimento dell'tratta 0,01%, mentre il rendimento delè pari 2,85%.