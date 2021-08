In rosso Milano e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che risentono del possibile avvio del tapering da parte della Federal Reserve entro l'anno.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.789 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,67%, scendendo fino a 63,06 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +106 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,57%.sensibili perdite per, in calo dell'1,80%, in apnea, che arretra dell'1,99%, e tonfo di, che mostra una caduta del 2,46%. A Milano, forte calo del(-1,86%), che ha toccato 25.867 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 28.401 punti, in forte calo dell'1,83%.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,68%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,51%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,74%.Affonda, con un ribasso del 3,25%.Crolla, con una flessione del 3,21%.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -5,00%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,41%.