L'OMS dice no alla terza dose: prima vaccinare tutti

(Teleborsa) -rispetto alla possibilità di somministrare una, proprio mentre in diversi Paesi di discute la possibilità di estendere la copertura, a causa della scarsa protezione offerta dalle due dosi contro la variante Delta. Il "niet" arriva proprio nel giorno in cui il Presidente americano Joe Biden ha annunciato che avvierà la somministrazione della terza dose in USA a partire dal 20 settembre. Il parere espresso dagli esperti dell'Organizzazione suprema per la sanità ha a che fare con lacompresi i Paesi che non hanno ancora avuto accesso al vaccino, e solo dopo discutere di una eventuale terza dose. Lo ha spiegati, responsabile del team di ricerca dell'OMS, in conferenza stampa, affermando"Ci opponiamo fermamente alla terza dose per tutti gli adulti nei paesi ricchi, perché", ha detto l'esperta, spiegando che inei Paesi in cui manca la vaccinazioneIl collegaha concordato che "ci sono abbastanza vaccini per tutti, ma non stanno andando nel posto giusto al momento giusto" ed ha affermato che apiuttosto che completare il ciclo.