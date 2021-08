Robinhood, prima trimestrale delude il mercato: vede ricavi in calo su minor trading

Robinhood

(Teleborsa) -- popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno - hanella sua prima trimestrale da società quotata . Nonostante un aumento significativo dei ricavi nel secondo trimestre del 2021, la società ha segnalato che una crescita del genere potrebbe non ripetersi, a causa deldai livelli record dei primi mesi dell'anno.Lesono aumentate del 131% a 565 milioni di dollari nei tre mesi al 30 giugno, rispetto ai 244 milioni di un anno fa, e sono risultate vicine alla fascia alta delle previsioni della società (tra 546 e 574 milioni). Robinhood ha riportato unadi 502 milioni di dollari, o 2,16 per azione, all'interno della fascia prevista di 487-537 milioni. Gliin custodia sono aumentati del 205% a 102 miliardi di dollari nel secondo trimestre, rispetto ai 33 miliardi di dollari del secondo trimestre dello scorso anno. Gliattivi mensili sono saliti del 109% a 21,3 milioni."Ci aspettiamo che venti contrari stagionali e una minore attività di trading in tutto il settore si traducano in, si legge nella nota sui conti trimestrali. Le entrate da criptovalute sono state pari a 233 milioni di dollari nel secondo trimestre, in aumento del 4.560% rispetto all'anno precedente e maggiori rispetto alle entrate derivanti dal trading di azioni e opzioni. In particolare, Dogecoin ha rappresentato il 62% delle entrate crypto nel periodo.