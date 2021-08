Wall Street in rosso su prospettive tapering entro fine anno

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Macy's

Kohl's

Robinhood

energia

materiali

finanziario

Honeywell International

Cisco Systems

Procter & Gamble

Chevron

DOW

Goldman Sachs

Nike

Alexion Pharmaceuticals

Cisco Systems

Biogen

Netflix

Illumina

Baidu

Moderna

Wynn Resorts

(Teleborsa) - A New York,il, che scende a 34.820 punti, con uno scarto percentuale dello 0,40%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,37%, scambiando a 4.384 punti. Poco sotto la parità il(-0,33%); con analoga direzione, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,32%.Le azioni sono scese, mentre i Treasury e il dollaro sono aumentati, a causa della preoccupazione per un, unito ai timori per il coronavirus e problemi alle catene di approvvigionamento globali. Tra le maggiori aziende che hanno appena annunciato iha attirato più clienti giovani nel 2° trimestre,ha rivisto al rialzo la guidance dopo una trimestrale oltre le attese,ha deluso prospettando un rallentamento dei ricavi.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,26%),(-1,03%) e(-0,60%).Al top tra i(+1,18%),(+0,88%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,15%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,70%),(+0,88%),(+0,87%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,57%.Crolla, con una flessione del 2,99%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,70%.scende dell'1,81%.