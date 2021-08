Borsa, cedole mondiali oltre 470 miliardi dollari nei tre mesi a giugno

(Teleborsa) - Tra aprile e giugno le cedole delle società quotate in Borsa hanno raggiunto quota 471,7 miliardi di dollari, il 26,3% in più rispetto allo stesso periodo dl 2020 e solo il 6,8% in meno rispetto al 2019, anno prima della pandemia da Covid 19.Lo rileva ilal quotidiano economico francese La Tribune secondo cui "la ripresa dei dividendi mondiali è avvenuta in particolare nel secondo trimestre dell'anno" a fronte di un calo del 20% nell'analogo periodo del 2020.le stime di Henderson salgono da 1.360 a 1.390 miliardi di dollari, pari a "solo il 3% in meno del picco che ha preceduto la pandemia" ed al 10,7% in più rispetto al 2020.Gran parte del risultato si vede. Segue il(+60,9%), mentre sono rimasti al palo il(+0,4%) e il(+5%).