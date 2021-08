Milano in positivo con Borse UE ma rialzo perde slancio dopo dati PMI

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che erano partiti in forte rialzo assieme a Piazza Affari. A rallentare lo sprint hanno concorso gli indici PMI dell'Eurozona, che si sono indeboliti ad agosto e sono risultati sotto le attese.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,173. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,37%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,22%.Sulla parità lo, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%.si segnala l'andamento piatto di, che passa di mano sulla parità, mentreavanza dello 0,34% esegna un forte rialzo dello 0,71%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,28%.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 2,08%dopo le forti perdite della scorsa settimana.avanza dell'1,62%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,44%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,42%.Debole, che prosegue le contrattazioni a -1,34%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.del FTSE MidCap,(+4,25%),(+2,90%),(+2,64%) e(+2,22%).La peggiore, che perde l'1,96%.scende dell'1,83%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.