Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Avvio di settimana al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro atteso, anticipato dall'andamento positivo evidenziato dai future statunitensi. Sullo sfondo regna comunque lain vista delfaranno il punto sulla situazione economica e monetaria.Ricca l'agenda macroeconomica che prevede la diffusione di:di agosto,americani ed un aggiornamento sulla. Prima della partenza del mercato è stata pubblicata la statistica rilasciata dallache ha mostrato un rafforzamento dell' indice CFNAI , una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,68% a 35.360 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 4.470 punti. In frazionale progresso il(+0,68%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,59%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,92%),(+0,90%) e(+0,79%).del Dow Jones,(+2,94%),(+2,22%),(+1,89%) e(+1,70%).Tra i(+4,05%),(+4,01%),(+3,40%) e(+3,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,87%.Tentenna, che cede lo 0,69%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.