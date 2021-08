Salcef conclude la prima tranche del piano di buy-back

Salcef

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra il 16 e il 19 agosto 2021 inclusi,ordinarie proprie per unLo rende noto la società società nell'ambito del programma di acquisto azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021 e alla prima tranche di acquisto di azioni proprie approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2021.La società comunica, inoltre, di aver complessivamente acquistato, nell'ambito della summenzionata delega e nel periodo compreso tra il 25 maggio 2021 e il 19 agosto 2021 inclusi,al prezzo medio di 14,1736 euro per azione, per unA seguito degli acquisti effettuati e considerando le azioni proprie già in portafoglio, la Società detiene un totale di n. 498.243 azioni proprie, pari allo 0,8778% del capitale sociale avente diritti di voto.Intanto sul listino milanese punta con decisione al rialzo la performance di Salcef Group, con una variazione percentuale dell'1,79%.