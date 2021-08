Passera (Illimity): Italia sa creare banche di statura europea, tifo per operazione MPS

Illimity Bank

(Teleborsa) -, amministratore delegato di, si mostra favorevole alle nozze trae, in generale, a una nuova fase di M&A per le banche italiane."C'è da augurarsi" che il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena "e le altre operazioni che il Mef riceverà vadano in porto perché" - ha detto il top manager a margine del Meeting di Cl di Rimini. "In Italia - ha ricordato Passera - c'è stato un grande lavoro di consolidamento: avevamo più di mille banche e adesso siamo meno di cento; quindi è stata fatta gran parte del lavoro". Adesso "ci sono ancora tre o quattro operazioni che possono ridisegnare il sistema".