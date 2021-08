Borsa New York apre prudente

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

Honeywell International

Intel

Chevron

Boeing

Amgen

Merck

Intuit

Nvidia

Nxp Semiconductors N V

Micron Technology

Baidu

American Airlines

Marriott International

Ross Stores

(Teleborsa) -confermando grande prudenza in attesa del simposio die delle indicazioni della Fed sul "tapering".A supportare il sentiment concorre il via libera della Camera USA al maxi piano di spesa di Joe Biden da 3,5 miliardi di dollari, assieme al dato positivo sugli ordini di beni durevoli A New York, ilscambia con un calo dello 0,22%, mentre si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.488 punti. In frazionale progresso il(+0,28%); sui livelli della vigilia l'(+0,06%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,63%) e(-0,52%).del Dow Jones,(+1,18%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che apre la seduta con -1,04%.Calo deciso per, che segna un -1%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,82%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,70%),(+1,75%),(+1,68%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che perde il 3,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,01%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.