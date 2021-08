Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si muovono con cautela le principali borse d'estremo oriente e con gli investitori con gli investitori che guardano al, in programma da giovedì a sabato e da cui attendono indicazioni sui tempi di avvio del previsto " tapering ", l'uscita dal programma di acquisto di asset, da parte dellaPoco mosso in chiusura per il listino di, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.732 punti; sulla stessa linea, incolore(-0,09%), che archivia la seduta sui livelli della vigilia.In frazionale calo(-0,22%); sui livelli della vigilia(+0,16%).In frazionale progresso(+0,21%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,29%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,01%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,14%.Il rendimento per l'è pari 0,02%, mentre il rendimento deltratta 2,84%.