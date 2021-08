Borsa di New York debole in attesa di novità dalla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, aspettando il meeting di Jackson Hole e delucidazioni dalla Fed sul "tapoering". Al momento si registra una variazione pari a -0,2% sul, mentre, cede alle vendite l', che retrocede a 4.485 punti. In lieve ribasso il(-0,22%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,22%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,89%),(-0,47%) e(-0,44%).Tra i(+4,96%),(+1,18%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,90%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.scende dell'1,45%.Calo deciso per, che segna un -1,36%.(+5,63%),(+3,00%),(+2,35%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,93%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,30%.Affonda, con un ribasso del 4,03%.Crolla, con una flessione del 3,74%.