Mercati prudenti aspettando Jackson Hole. Piazza Affari procede debole

(Teleborsa) -, che restano alla finestra in attesa dell'avvio del simposio di Jackson Hole, in Wyoming, dove la fed farà il punto sulla situazione attuale e potrebbe definire i dettagli dell'avvio del "tapering" entro o oltre la fine dell'anno.Ingessato il cambioa 1,176. Lieve calo dell', che scende a 1.784,7 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 67,57 dollari per barile, in calo dell'1,16%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,67%.tentenna, che cede lo 0,53%, debole, che registra una flessione dello 0,43%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,37%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 25.939 punti, con uno scarto percentuale dello 0,47%.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,37%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,16%.Composta, che cresce di un modesto +0,77%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,59%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,33%.scende dell'1,23%.Calo deciso per, che segna un -1,1%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,17%.del FTSE MidCap,(+1,79%),(+1,76%),(+0,98%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,09%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,44%.