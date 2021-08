Milano si allinea all'impostazione cauta degli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. I mercati scontano l'accelerazione dell'inflazione in UE , che potrebbe indurre la BCE ad attuare una politica più restrittiva. Frattanto, si attende la partenza di Wall Street che ieri ha aggiornato i record storici Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. L'è sostanzialmente stabile su 1.812,8 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 68,79 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +108 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,68%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,18%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,53%, e resta vicino alla parità(-0,2%).Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.999 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 28.609 punti, sui livelli della vigilia.In moderato rialzo il(+0,28%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,4%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,10%.avanza dello 0,80%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,72%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,61%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -2,31%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,09%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,50%),(+3,38%),(+2,05%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 4,96%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,49%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.