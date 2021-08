Wall Street chiude su nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) - Resta sostenuta Wall Street in chiusura, seppur con variazioni percentuali poco significative: ilsi attesta sui valori della vigilia a 35.400 punti, mentre l'aggiorna i massimi di tutti i tempi a 4.529 punti. Buona la prestazione del(+1,12%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,71%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,09%),(+0,92%) e(+0,74%). Nel listino, i settori(-1,47%) e(-1,16%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+3,04%),(+1,29%),(+1,18%) e(+1,05%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,56%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%.(+3,04%),(+2,67%),(+2,16%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,70%.Crolla, con una flessione del 3,51%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,02%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%.