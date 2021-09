Segnali debolezza mercato lavoro USA: frena l'occupazione

(Teleborsa) -, segnalando che la Fed potrebbe prendere tempo per un ritiro delle misure di stimolo, dal momento che la variabile lavoro è uno degli elementi monitorati dal FOMC, il comitato di politica monetariaIl Job Report, pubblicato dal l Bureau of Labour Statistics, ha indicato lanei settori non agricoli (non-farm payrolls),, dopo che a luglio erano state create 1 milione e 53 mia mila buste paga (dato rivisto da 943 mila).Il dato sugli occupati è più osservato del, che nello stesso periodo èrispetto al 5,4% del mese precedente, in linea con il consensus.anche considerando il solo, dove sono stati aggiunticontro previsioni di aumento di 665 mila posti e rispetto ai 798 mila rivisti di luglio. Gli occupati del settore, invece, sono aumentati di, al di sopra del consensus di 25 mila, contro i 52 mila del mese precedente., registrando undopo il +0,4% mensile e +4,1% tendenziale registrato a luglio. Anche le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.