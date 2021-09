Vaccini, accordo Ue-AstraZeneca: garantita la consegna delle dosi rimanenti

AstraZeneca

(Teleborsa) - L'hanno raggiunto unche garantirà la consegna delle restantidiagli Stati membri, secondo i termini dell'accordo di acquisto anticipato concluso il 27 agosto 2020 con l'azienda farmaceutica. L'accordo porrà fine anche alpendente dinanzi alla Corte di Bruxelles.L'accordo, ha spiegato la Commissione Ue in una nota, "prevede il fermodi AstraZeneca a consegnare, oltre alle circa 100 milioni di dosi consegnate fino alla fine del secondo trimestre,". La scaletta delle consegne sarà così delineata: 60 milioni entro la fine del terzo trimestre, 75 milioni entro la fine del fine del quarto, e le 65 milioni rimanenti entro la fine di marzo 2022. "Ciò porterà il numero totale di dosi somministrate a 300 milioni di dosi come concordato contrattualmente", ha precisato Bruxelles.Agli Stati membri verranno forniti ie, nel caso di ritardi, si applicheranno. In particolare: 10% per un mese di ritardo, 25% per due mesi di ritardo e 40% per tre mesi di ritardo o più. "Il rimborso – ha precisato la Commissione Ue – non sarà concesso nel caso in cui il ritardo nella consegna sia al di fuori del ragionevole controllo di AstraZeneca., che sopporterà l'onere della prova al riguardo".