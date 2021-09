Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Leonardo

Poste Italiane

CNH Industrial

B.F

Sesa

La Doria

Ferragamo

IGD

Rai Way

GVS

Tinexta

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo. Intanto, il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha detto di stare rivendendo "le stime nella nota di aggiornamento del DEF che sarà pubblicata a fine mese", dopo che l'OCSE ha rivisto al rialzo la propria previsione al +5,9% per il 2021.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Lieve calo dell', che scende a 1.822,5 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,56%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,68%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,96%,avanza dello 0,70%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,80%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,76%, a 26.263 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura di ieri.Leggermente positivo il(+0,4%); come pure, in frazionale progresso il(+0,59%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,34 miliardi di euro, in calo del 28,19%, rispetto ai 1,87 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,62 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,39 miliardi.Tra i 440 titoli trattati, 264 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 139 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 37 titoli.Tra idi Milano, in evidenza(+2,35%),(+2,30%),(+1,84%) e(+1,78%).Tra i(+3,47%),(+3,06%),(+2,69%) e(+2,68%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,64%.Crolla, con una flessione del 2,61%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,22%.Tra ledi maggior peso:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,1%; preced. -3,2%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,7%; preced. -1,3%)11:00: Indice ZEW (atteso 30 punti; preced. 40,4 punti)11:00: Occupazione, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -0,2%)11:00: PIL, trimestrale (preced. -0,3%).