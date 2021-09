ITA, boom di candidature: quasi 30mila domande

(Teleborsa) -informa che alle 24:00 di ieri,è terminata lae per la nuova compagnia. Alla mezzanotte le candidature ricevute erano complessivamenteDi queste,per i ruoli di comandati e piloti (1.298 provenienti da Alitalia in Amministrazione Straordinaria),per assistenti di volo (3.311 provenienti da Alitalia) eper il personale di staff (2.601 provenienti da Alitalia). Dai numeri, dunque, si evince che ilcirca delle candidature ricevute sono di dipendenti diLa cessione del ramodi Alitalia attende ancora ilLo affermano i commissari della Società in amministrazione straordinaria in una nota."In relazione ad indiscrezioni giornalistiche pubblicate da alcuni quotidiani - si legge -, i Commissari di Alitalia in Amministrazione straordinaria rendono noto che affermare che Alitalia venda a un euro la sua flotta è una semplificazione giornalistica fuorviante e foriera di interpretazioni non corrette I Commissari sono quindi costretti a smentire le ricostruzioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani. L'operazione, che attende ancora il via libera formale della Commissione Europea, è molto complessa e il valore di cessione deve tener conto dei valori attivi e passivi, che verranno valutati da un perito terzo indipendente, nominato ai sensi di legge".Intanto, dopo l'incontro di ieri ihanno preso tempo e hanno chiesto a ITA 48 ore per verificare le proposte avanzate dall'azienda nella vertenza sul personale.