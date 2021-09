Morrisons, profitti in calo del 37% nel 1° semestre con impatto Covid

Morrisons

Morrison

(Teleborsa) -, una delle più grandi catene di supermercati del Regno Unito, ha riportato unante imposte e voci straordinarie di 105 milioni di sterline nei sei mesi al 1 agosto (il primo semestre dell'anno fiscale 2021/22),rispetto ai 167 milioni di sterline dello stesso periodo dell'anno scorso. La società ha attribuito il peggioramento della performance ai costi legati alla pandemia (41 milioni di sterline) e alla perdita di profitti nelle aree di bar, carburante e cibo da asporto (pari a 80 milioni di sterline di profitti persi). Le, compreso il carburante, sonoa 9,05 miliardi di sterline, con vendite comparabili escluse carburante e IVA in calo dello 0,3%.Quella presentata oggi potrebbe essere l'ultima semestrale da società quotata, visto che Morrisons si trovaportata avanti da due colossi del private equity statunitense. Il board ha ricordato di aver ricevuto offerte da CD&R e Fortress, raccomandando l'offerta di CD&R di 285 pence per azione. Agli azionisti verrà chiesto di approvare questa offerta in occasione di un'assemblea che si terrà entro o intorno al 18 ottobre."L'intero team di Morrisons ha mostrato una resilienza encomiabile nell'affrontare una serie di continue sfide durante la prima metà dell'esercizio, tra cui la pandemia in corso, l'interruzione di alcuni dei nostri fornitori partner edella carenza di autisti di mezzi pesanti", ha commentato il presidente Andrew Higginson.La società ha. Nel 2020/21, l'utile al lordo delle imposte e delle voci straordinarie è stato di 201 milioni di sterline (sarebbe stato di 431 milioni di sterline se non avesse rinunciato a 230 milioni di sgravi fiscali). Morrisons prevede che l'utile lordo 2021/22 sarà superiore ai 431 milioni di sterline.rispetto alla chiusura precedente,si posiziona a 292,9. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 293,3 e con più immediato supporto in avvicinamento a 292,3.