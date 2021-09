Yahoo, fondo Apollo sceglie CEO di Tinder come nuovo amministratore delegato

Verizon

(Teleborsa) - A pochi mesi di distanza dall'acquisizione della società da, il fondo di private equity Apollo annuncia il primo grande cambiamento per Yahoo. Ad annunciare la novità, in una nota allo staff diffusa da CNBC, è Guru Gowrappan, fino ad oggi CEO di Verizon Media (che controlla i brand Yahoo e AOL) e che ora diventerà senior advisor di Apollo., fino ad oggi CEO dell'app di dating online Tinder."Jim è un, con due decenni di esperienza di leadership e una profonda esperienza di crescita, innovazione e spirito imprenditoriale - ha scritto Gowrappan - Ho piena fiducia che sarà un leader eccezionale per il nuovo Yahoo. Jim e io lavoreremo insieme per garantire una transizione senza soluzione di continuità e sono fiducioso che si baserà sui nostri successi e ci condurrà nel nostro futuro".ha annunciato che. Nyborg, che è entrata in Tinder nel 2020 come direttore generale per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, sarà la prima donna CEO di Tinder.