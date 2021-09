Borse asiatiche incerte. Tokyo limita le perdite

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Ichiudono la prima seduta della settimana, in vista di una, con USA e Cina che restano in primo piano. A rendere nervoso il mercato anche l'ultimaTiene sui massimi il listino di, che continua a scommettere sugli stimoli promessi in vista della prossima tornata elettorale, con ilche porta a casa un vantaggio dello 0,22% ed il Topix dello 0,18%. Stabile la borsa di(+0,097%).A due velocità le borse cinesi, conche porta a casa un progresso dello 0,23%, mentrechiude sotto i livelli della vigilia(-0,61%). Tentennante anche(-0,16%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, pesante(-2,16%), seguita da-0,69%),(-0,66%),(-0,83%) e(-0,42%).In lieve ribasso(-0,34%); sulla parità(+0,26%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 10 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,09%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,19%.Il rendimento dell'è pari 0,04%, mentre il rendimento delscambia 2,87%.