MIART 2021, Intesa Sanpaolo main partner con l'artista Alice Visentin

(Teleborsa) -, anche quest'annosarà presente allaPer questa edizione, – spiega una nota –insieme ahanno dato vita a un progetto speciale dedicato a una giovane artista italiana. Negli spazi di Fiera Milano è accolta la, che presenta i lavori diun nucleo di dipinti inediti incentrati sul tema della "comunità". "L'iniziativa – sottolinea Intesa Sanpaolo – testimonia il convinto supporto della Banca ad arte, creatività e talento, quali elementi chiave per la ripartenza del Paese".A Miart 2021 anche, che presenterà, presso lo stand del Gruppo, le proprie soluzioni innovative e complete di wealth management per la gestione del patrimonio in tutte le sue articolazioni, con particolare focalizzazione sul servizio di art advisory."Intesa Sanpaolo Private Banking e Gallerie d'Italia partecipano – ha dichiarato– a Miart con convinzione e contribuiscono ad accrescere i contenuti di una delle più importanti fiere d'arte europee. L'attenzione al mercato e il suo studio, con un costante monitoraggio anche nell'ottica di una consapevole protezione del patrimonio dei clienti, rappresentano le ragioni di una partnership solida che ha portato inoltre alla pubblicazione del primo Art Market Report dedicato esclusivamente all'Italia. Le Gallerie d'Italia, grazie al supporto di Intesa Sanpaolo Private Banking, danno vita a un progetto speciale quest'anno dedicato al lavoro della giovane artista italiana Alice Visentin"."Tra le soluzioni complete e innovative di wealth management che contraddistingue Intesa Sanpaolo Private Banking sul mercato, il servizio di Art Advisory – ha commentato– detiene sempre più un valore strategico per la gestione e diversificazione del patrimonio della nostra clientela più sofisticata. Grazie alla collaborazione con una rete di professionisti indipendenti, siamo infatti in grado di supportare i nostri clienti nella selezione, nella valutazione e nell'acquisto di opere d'arte. La partnership con Miart, che abbiamo l'onore di confermare anche quest'anno, rappresenta per noi lo spazio più naturale per dialogare da vicino con collezionisti e investitori, e presentare loro i nostri servizi di consulenza dedicati".Dal 17 al 19 settembre, in occasione dell'Art Week, le Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano prevedono una apertura straordinaria serale gratuita, dalle ore 20 a mezzanotte con una ampissima offerta per il visitatore. Oltre alla mostra curata da Luca Massimo Barbero "Painting is Back. Anni Ottanta, la pittura in Italia", sarà possibile vedere anche un progetto site specific dell'artista Francesca Leone curato da Andrea Viliani; una mostra fotografica di ritratti di Roberto Bolle del grande fotografo Giovanni Gastel; e l'esposizione dell'opera di Jeff Koons "Gazing Ball. Centaur e Lapith Maiden" in occasione della grande mostra dedicata all'artista americano che apre il 2 ottobre a Palazzo Strozzi, di cui Intesa Sanpaolo è Main Partner.