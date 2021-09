Goldman Sachs acquista GreenSky, titolo vola

Greensky

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 52,25%.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia che Goldman Sachs ha acquistato la fintech specializzata nel credito al consumo per 2,2 miliardi di dollari. Gli azionisti GreenSky riceveranno 0,03 azioni della banca d'affari per ogni azione in possesso.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 11,89 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 11,75. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 11,67.