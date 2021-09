Clabo, concluso con successo aumento di capitale riservato a investitori istituzionali

Clabo

(Teleborsa) -- società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel - ha comunicato che è statodeliberato dal CdA della Società il 9 settembre 2021, in esecuzione parziale della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 26 agosto 2021. L'aumento di capitale era riservato in sottoscrizione aIn particolare, sono state collocate 840.000 azioni ordinarie presso cinque investitori istituzionali di primario standing, rappresentative, complessivamente, di una percentuale pari alsociale di Clabo, a un prezzo per azione pari a 2,5 euro. Saranno emessi, gratuitamente, in favore dei sottoscrittori dell'aumento di capitale riservato 840.000, denominati Warrant Clabo 2021-2024.Ladell'operazione è lunedì 20 settembre 2021. Nel corso della medesima data la società provvederà anche al deposito della domanda di ammissione dei Nuovi Warrant presso Borsa Italiana. La data di emissione dei Nuovi Warrant coinciderà con la data di inizio negoziazione degli stessi presso AIM Italia.