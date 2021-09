Covid, UE: via libera ad aiuti di Stato per imprese italiane che assumono giovani

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato uno schema italiano - all'interno del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato - daa sostegno delle imprese che. Il sostegno consisterà nell'esonerare dal pagamento dei contributi previdenziali le imprese che nel 2021 assumono ex novo a tempo indeterminato lavoratori al di sotto dei 36 anni, o ne trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.L'esenzione - spiega l'esecutivo UE in una nota - si applicherà per unper dipendente. Per le assunzioni/trasformazioni di contratto in determinate regioni del Sud d'Italia, l'esenzione può essere estesa a un periodo massimo di 48 mesi. Per poter beneficiare dell'esenzione i datori di lavorodipendenti nei 6 mesi precedenti l'assunzione/trasformazione del contratto o nei 9 mesi successivi."Sono soprattutto i giovani che incontrano difficoltà a trovare un lavoro con contratti a tempo indeterminato - ha commentato, vicepresidente esecutiva della Commissione UE e responsabile della politica di concorrenza - Questo regime da 1,24 miliardi di euro adottato dall'Italia sosterrà l'occupazione e aiuterà le imprese ad offrire loro posti di lavoro stabili. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per mitigare l'impatto della pandemia nel rispetto delle norme dell'UE".La Commissione ha constatato che il regime italiano è(che sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021). In particolare gli aiuti: non supereranno il massimale di 225.000 euro per impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 270.000 euro per impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 1,8 milioni di euro per impresa in tutti gli altri settori. Inoltre, saranno concessi entro il 31 dicembre 2021.