Orlando, Green Pass diverso da proceduta disciplinare non implica licenziamento

(Teleborsa) - Il"discrimina e dà untra chi decide di vaccinarsi o no, lasciando la". Lo ha chiarito il Ministro del Lavoro, nella conferenza stampa seguita al CdM, precisando "che comporterebbe una ulteriore polarizzazione delle posizioni in campo".Parlando delleper chi andrà al lavoro senza Green Pass - da 600 a 1.500 euro più la sospensione dal lavoro, il titolare del dicastero ha chiarito che "non hannoche attengono alle" e "non devono agganciarsi a percorsi che portano al", quindi è anche vietato "il loro uso surrettizio per la riorganizzazione delle imprese".Orlando ha parlato anche della fase economica espansiva che sta caratterizzato l'Italia associata ad una, avvertendo che "questi posti sono spesso a tempo determinato" e quindi la ripresa. "Ci possiamo permettere tutto - ha aggiunto -tranne un autunno con nuove restrizioni e con effetti negativi sulle attività economiche e sul lavoro".A proposito dello, il Ministro ha affermato che auspica un intervento normativo o unprima della scadenza dello stato di emergenza delIn generale, Orlando ha auspicato ladelle nuove regole, sul modello dell'accordo raggiunto nel marzo dello scorso anno in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. "La strada che abbiamo fatto fino qui è stata importante" - ha spiegato - e "senza quell'accordo l'Italia non avrebbe continuato a svolgere alcune funzioni fondamentali e di questo va dato atto a tutte le organizzazioni che hanno concorso".