OPA Retelit, risultati provvisori e riapertura termini

Retelit

(Teleborsa) - Marbles ha comunicato - in merito all'offerta pubblica di acquisto () volontaria totalitaria sulle azioni- i. Alla chiusura del Periodo di Adesione (17 settembre) risultano portate in adesione 59.089.254 azioni, pari al 50,486% delle azioni oggetto dell'offerta e al 35,972% del capitale sociale della società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore delle telecomunicazioni e ICT.L'offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno acquistato azioni nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la fine del periodo di adesione. Tenuto conto anche delle azioni già detenute, direttamente e indirettamente, prima dell'inizio del Periodo di Adesione, Marbles detiene ora una partecipazione pari aldi Retelit.Alla luce dei risultati provvisori, risulta, come modificata dal Comunicato del 13 Settembre, per l'avveramento della quale era richiesto l'ottenimento di una partecipazione diretta e/o indiretta in Retelit pari ad almeno ilL'offerente acquisterà tutte le azioni al prezzo di 3 euro per azione, poiché la soglia del 66,67% prevista come condizione per il riconoscimento del corrispettivo addizionale di 0,1 euro non è stata raggiunta. Agli azionisti che non abbiano aderito all'offerta nel corso del periodo di adesione sarà consentito di aderire durante la riapertura dei termini, ricevendo per ciascuna azione portata in adesione il corrispettivo di 3 euro per azione integrato da 0,1 euro qualora fosse raggiunta ladi borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo al 24 settembre 2021 e, dunque, per le sedute di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 settembre e venerdì 1 ottobre 2021, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.