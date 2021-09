Le borse europee centrano il rimbalzo, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Banca Mediolanum

Buzzi Unicem

Moncler

DiaSorin

Falck Renewables

Alerion Clean Power

Maire Tecnimont

Banca Ifis

B.F

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee che rimbalzano al lunedì nero dei mercati azionari mondiali innescato dalla crisi del gigante cinese Evergande e dai timori di ripercussioni globali. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali, in particolare sullain programma domani e, in cui la banca centrale statunitense potrebbe ridurre i suoi acquisti di titoli.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,173. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.761,1 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,72%), che raggiunge 71,5 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,48%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,01%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,39%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,33% sul; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,29%.di Milano, troviamo(+4,45%),(+2,43%),(+2,42%) e(+2,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,15%.Tra i(+2,76%),(+2,25%),(+2,22%) e(+2,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,10%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,56%.