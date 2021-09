Wall Street positiva in attesa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori rassicurati dalle notizie positive giunte dal fronte Evergrande, ma con l'attenzione concentrata alla conclusione della due giorni di meeting della Federal Reserve. Per gli addetti ai lavori la decisione sul tapering sarà ancora rinviata.Sul fronte macroeconomico, la(MBA) ha comunicato che le richieste di mutui settimanali sono continuate a salire. Tra poco verranno diffusi i dati sulle vendite di case esistenti e sulle scorte di petrolio.Sulle prime rilevazioni, ilsta mettendo a segno un +0,66%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 4.374 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,05%); leggermente positivo l'(+0,34%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,05%),(+1,46%) e(+1,12%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,03%),(+1,87%),(+1,74%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,05%.Al top tra i, si posizionano(+2,90%),(+2,32%),(+2,04%) e(+1,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,00%.Crolla, con una flessione del 3,07%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.