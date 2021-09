Wall Street positiva nel giorno della Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

materiali

Boeing

Chevron

Goldman Sachs

American Express

United Health

Netflix

Tripadvisor

Twenty-First Century Fox

Liberty Global

Facebook

Adobe Systems

Biogen

Dollar Tree

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street consolida i guadagni della prima parte della seduta in attesa del verdetto di politica monetaria della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,16%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,03% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.399 punti. Sale il(+0,82%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,89%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,72%),(+1,75%) e(+1,47%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,61%),(+3,58%),(+2,33%) e(+2,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,56%.(+3,40%),(+3,36%),(+3,20%) e(+3,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,14%.Sensibili perdite per, in calo del 3,24%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.