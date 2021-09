Borse asiatiche positive. Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si muovono prevalentemente al rialzo le principali borse asiatiche dove il listino diè rimasto chiuso per festività. Ieri la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse fra lo 0 e lo 0,25% e, aperto al tapering, affermando che un rallentamento della velocità degli acquisti di bond potrebbe essere garantita a breve. Ma non ha fornito indicazioni sui tempi.Positivo l'(-0,57%) così come(+0,47%); debole, invece,che mostra un calo dello 0,35%.In rialzo(+1,07%); sulla stessa linea, in denaro(+1,15%).La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,19%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,2%. Seduta fiacca anche per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%.Il rendimento dell'scambia 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari 2,87%.