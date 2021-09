OVS vede vendite nette intero 2021 a 1,3-1,32 miliardi di euro

OVS

(Teleborsa) -- società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore dell'abbigliamento per uomo, donna e bambino - reso noto la(che si chiude il 31 gennaio 2022), in seguito alla performance positiva registrata nella prima parte dell'anno. OVS si attendenette in un range tra 1,3 e 1,32 miliardi di euro;operativo lordo in un range tra 120 e 135 milioni di dollari; una generazione di cassa, escludendo la liquidità derivante dall'aumento di capitale, compreso tra 65 e 80 milioni di euro, grazie alla quale laal 31 gennaio 2022 si attesterebbe in un range compreso tra 255 e 240 milioni di euro.La società veneta ha chiuso il secondo trimestre cona 599,2 milioni di euro, a +35,4% rispetto al periodo 2020 e +11% rispetto al 2019, nonostante un mercato ancora in contrazione, nello stesso periodo, del -4,7%. L', pari a 54,5 milioni di euro, è risultato in crescita del 51% rispetto al 2020 e del 46% rispetto al 2019. Inoltre, laè stata pari a 75,7 milioni di euro, a cui si aggiungono 81 milioni derivanti dall'aumento di capitale.