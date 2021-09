Lane (BCE): finanziamento digitalizzazione e transizione pone sfide per sistema finanziario

(Teleborsa) -richiederanno livelli significativi di, sia dal settore privato che dal settore pubblico, oltre che trasferimenti pubblici e sussidi per garantire un approccio quanto più inclusivo. Perciò il finanziamento della digitalizzazione e della transizione "pone", ha detto il capo economista della BCE Philip Lane. "Sebbene queste decisioni di finanziamento saranno fortemente influenzate da considerazioni di economia politica, la progettazione di schemi di finanziamento ottimali rimane un'elevata priorità di ricerca", ha detto durante un evento organizzato dall'European Stability Mechanism."Per le banche centrali è essenziale monitorare questi cambiamenti strutturali sottostanti e valutare le implicazioni per la crescita economica e la dinamica dell'inflazione lungo le dimensioni sia cicliche che tendenziali - ha aggiunto l'economista irlandese - Anche gli effetti diretti e indiretti della digitalizzazione e della transizione sul sistema finanziario e sui tassi di interesse reale meritano uno studio approfondito, soprattutto alla luce delle".Nonostante la calibrazione degli strumenti di politica monetaria della BCE "sarà sicuramente influenzata da queste forze strutturali nei prossimi anni", Lane ha ribadito che l'obiettivo rimarrà lo stesso: "proteggere la stabilità dei prezzi concentrandosi sull'obiettivo simmetrico di inflazione del 2%". La nostra recente revisione globale della strategia dell'istituzione di Francoforte ha fornito "basi molto solide per garantire che la conduzione della politica monetaria tenga conto delle implicazioni economiche, monetarie e finanziarie della digitalizzazione e della transizione energetiche".