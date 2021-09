Wall Street tira il fiato dopo due giorni di rally

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmentee si posiziona su 34.723 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamentoe scambia sotto i livelli della vigilia a 4.439 punti (-15%). Sotto la parità il, che mostra undello 0,53%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,28%).L' ennesimo annuncio della Cina per vietare leha pesato sul settore tecnologico, mentre Nike è in pesante perdita dopo la diffusione di una guidance deludente : i problemi delladerivanti dalla pandemia hanno colpito il gigante delle sneaker.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,60%),(-0,55%) e(-0,52%).Al top tra i(+1,56%),(+1,11%),(+0,79%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,74%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,95%),(+1,56%),(+1,16%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,12%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,03%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 19,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 113,8 punti).