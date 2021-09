Contrastata Wall Street. Salgono i titoli ciclici, scende il tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,37%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.447 punti. Variazioni negative per il(-0,86%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,29%). Gli investitori stanno, sostenendo quindi il Dow Jones.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,46%),(+1,30%) e(+0,95%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,44%) e(-0,98%).Tra i(+5,12%),(+2,47%),(+2,37%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,74%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,17%.scende dell'1,08%.Tra i(+4,07%),(+3,70%),(+3,42%) e(+3,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,74%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,49%.Affonda, con un ribasso del 3,45%.Crolla, con una flessione del 3,12%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20%; preced. 19,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 114,5 punti; preced. 113,8 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,3%; preced. -1,8%).